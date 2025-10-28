Man beroofd van fatbike in Emmen

EMMEN- Op zaterdag 25 oktober 2025, omstreeks 22.00 uur, is ter hoogte van de Mensingehof in Emmen een man van zijn fatbike beroofd.
Het slachtoffer fietste vanuit Angelslo richting de Boermarkeweg, toen hij werd tegengehouden door een groep van vijf à zes jongeren. De jongeren waren in het zwart gekleed, droegen capuchons of mutsen en grijze sjaals voor hun gezicht. Zij gingen er na de beroving vandoor in de richting van de Mensingehof.
Heb jij iets gezien of beschik jij over camerabeelden (bijvoorbeeld van een deurbelcamera of dashcam) uit de omgeving Mensingehof / Angelslo / Boermarkeweg rond dat tijdstip?
Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).
Bron: Politie Emmen