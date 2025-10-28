Man beroofd van fatbike in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 28 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANMIDDAG OPKLARINGEN | MORGEN OPNIEUW REGEN

Een regenzone trekt vanochtend weg en daarna volgt er vanmiddag en vanavond best redelijk weer met regelmatig een paar opklaringen en lokaal nog een bui. De wind draait naar het westen en is matig tot vrij krachtig: windkracht 3 tot 5. Vanavond is er minder wind en de maximumtemperatuur wordt ondertussen 12 graden.

Vannacht is het droog met nog enkele opklaringen, maar morgen is het bewolkt en in de loop van de ochtend is er al kans op wat regen. In de middag en avond volgen er langere perioden met regen en het zal dan vrij nat worden: in totaal kan dan 10 mm aan regen vallen. De wind is morgen matig uit het zuidwesten, windkracht 4.

Donderdag is weer een ander verhaal met brede opklaringen en vrijwel droog weer, vrijdag raakt het bewolkt met later kans op wat regen. Maar dat valt allemaal mee, in het weekend wordt het wél weer regenachtig met flink wat neerslag. Er is één voordeel want met een zuidenwind gaat de middagtemperatuur aan het einde van de week omhoog tot ongeveer 14 graden.