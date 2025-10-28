Schilderijenexpositie Winterraaize elk weekend in kerk Oudeschans te bezichtigen

OUDESCHANS – Winterraaize, de schilderijenexpositie, die zondag in het garnizoenskerkje in Oudeschans met een concert werd geopend, is tot en met zondag 18 januari elk weekend te bezichtigen.
Op zaterdag en zondag is het kerkje van 11-17 uur geopend.
In de kerk hangen 20 schilderwerken van Anne Lamfers uit Stadskanaal. In deze werken heeft beeldend kunstenaar Anne de sfeer en de gevoelens – die in de 24 liederen van Die Winterreise van Franz Schubert worden opgeroepen – tot uitdrukking gebracht; en daarin heeft de schilder tevens zijn eigen rouw na het overlijden van een van zijn zoons een plek gegeven.
In het kerkje zijn een vijftal tekstboekjes aan de ketting gelegd. Deze kunt u raadplegen als u langs de schilderijen loopt: de schilderijen zijn genummerd en corresponderen met de nummers van de liederen in het tekstboekje.
Er hangen twee boekjes met Duitse tekst; de tekst in de andere drie boekjes zijn vanuit het Duits vertaald in het Oldambts (een prachtvertaling door Jan Siebo Uffen).
Op zondag 14 december is Anne Lamfers persoonlijk in het kerkje aanwezig om – na afloop van het reguliere concert van Lumaka met cello, altviool, harp en fluit – rond 14 uur met bezoekers langs de schilderijen te gaan om zijn verhaal over de werken te vertellen.
Bron: Ruud Hemmen