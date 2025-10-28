Stichting Sintstee zamelt Sinterklaascadeaus in op nieuwe locatie

STADSKANAAL – Na het succes van afgelopen jaar opent Stichting Sintstee ook dit jaar weer haar deuren om Sinterklaascadeaus in te zamelen voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Nieuw dit jaar is de locatie: het voormalige VVV-kantoor bij het busstation in Stadskanaal.
Iedereen verdient een fijn Sinterklaasfeest
De vrijwilligers van Sintstee zetten zich in om ervoor te zorgen dat elk kind in de omgeving van Stadskanaal een fijn Sinterklaasfeest kan vieren. Voor veel gezinnen is dat door geldzorgen helaas niet vanzelfsprekend. Daarom verzamelt Sintstee speelgoed, puzzels, boeken en andere mooie kinderspullen, die vervolgens gratis worden aangeboden aan gezinnen die zelf de financiële ruimte niet hebben om pakjesavond te vieren.
“Het is hartverwarmend hoeveel cadeaus mensen vorig jaar hebben ingeleverd,” zegt Gertjan Kamst, voorzitter van Sintstee. “Ook dit jaar gunnen we ieder kind een mooie pakjesavond. We hopen dat mensen opnieuw massaal speelgoed en andere mooie spullen komen brengen.”
Wat kunt u doen?
Sintstee roept inwoners, scholen, verenigingen en bedrijven in Stadskanaal en omgeving op om goed, compleet en schoon speelgoed, spelletjes, boeken of andere kinderspullen te doneren.
Inzamelmomenten (Navolaan 15, voormalig VVV-kantoor bij het busstation):
o Donderdag 6 november van 19:00 tot 21:00
o Vrijdag 7 november van 15.00 tot 18.00
o Donderdag 13 november van 19:00 tot 21:00
o Vrijdag 14 november van 15.00 tot 18.00
o Vrijdag 21 november van 15.00 tot 18.00
Volg Sintstee op Facebook en Instagram of kijk op www.sintstee.org voor meer informatie over openingstijden van de winkel.
Bron: Anne Prins