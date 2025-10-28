Vythess verzorgt benefietconcert in de Sint Willibrorduskerk Oude Pekela

OUDE PEKELA – De Bulgaarse singer-songwriter Tsvetina (24), studente Nieuw Publiek en Innovatieve Muziekpraktijk aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, heeft begin oktober haar nieuwste videoclip uitgebracht. Haar artiesten naam is Vythess. De opname vond plaats in de Sint Willibrorduskerk in Oude Pekela, een locatie die volgens de artieste “de perfecte sfeer van gevoel en liefde” uitstraalt.
Tsvetina woont inmiddels vijf jaar in Nederland en is actief binnen de noordelijke muziekscene. Ze treedt regelmatig op tijdens kleinschalige concerten in de Groningse wijk Paddepoel en op diverse podia in de regio. Haar muziek combineert pop en R&B met persoonlijke teksten en een warme, soulvolle sound.
Voor de videoclip werkte Tsvetina samen met een jonge internationale groep makers. Het nummer, dat zij zelf schreef, gaat over verbinding, liefde en de kracht van kwetsbaarheid – thema’s die in veel van haar werk terugkeren.
“De Sint Willibrorduskerk heeft een unieke uitstraling,” vertelt Tsvetina. “Ik wilde een plek waar je niet alleen de geschiedenis kunt zien, maar ook het gevoel kunt voelen. Dat past precies bij het lied.”
Omdat ze zo goed waren ontvangen ( “vreemde buitenlandse studenten uit Amerika, Italie, Hongarije, Bulgarije, Roemenie”) en de kerk wil meehelpen om geld in te zamelen voor de restauratie, gaat ze op 15 november een Charity concert houden in de kerk. Het concert begint om 19.00 uur.
Voor meer informatie zie onderstaande poster.
Bron: Ingrid Drent