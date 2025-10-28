WILDLANDS en NHL Stenden trots op publieksprijs De Duurzame Dertig

EMMEN – WILDLANDS Adventure Zoo Emmen en NHL Stenden Hogeschool behoren tot de Duurzame Dertig 2025: de lijst met duurzame koplopers uit Noord-Nederland. Met het gezamenlijke project Plastic Soup? Close the Loop! wonnen zij vanmiddag de publieksprijs in Veenhuizen.
In het project fungeert WILDLANDS als praktijklocatie waar studenten en onderzoekers van NHL Stenden experimenteren met verschillende afvalstromen. Restmateriaal zoals plastic folies uit het magazijn en mest van olifanten en nijlpaarden wordt verwerkt tot een biocomposiet. Dit materiaal kan worden gebruikt voor uiteenlopende toepassingen, zoals informatieborden, winkelmanden en stoepdisplays binnen het park. De samenwerking maakt het mogelijk om innovaties direct in een realistische omgeving te testen.
De nominatie in de categorie Duurzame Samenwerking onderstreepte al direct het belang van de langdurige en hechte samenwerking tussen WILDLANDS en NHL Stenden. Door de kennis en onderzoeksfaciliteiten van de hogeschool op het gebied van circulaire plastics te combineren met de praktijkomgeving en duurzaamheidsambitie van het dierenpark, ontstaan innovaties die zowel wetenschappelijk onderbouwd als direct toepasbaar zijn. Deze samenwerking laat zien hoe onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken om maatschappelijke vraagstukken, zoals afvalreductie en circulariteit, op een tastbare manier aan te pakken. NHL Stenden en WILDLANDS zijn dan ook trots dat juist de publieksprijs, en dus de waardering van het publiek, aan dit project toegekend is.
Sinds de start van Plastic Soup? Close the Loop! in 2022 is het project stap voor stap uitgebreid. Na onderzoek naar afvalstromen en de ontwikkeling van eerste prototypes, richt de huidige fase zich op het testen van het biocomposiet op grotere schaal en het door ontwikkelen van producten voor structureel gebruik. Daarnaast wordt gekeken naar mogelijkheden om de materialen en kennis breder in de regio toe te passen.
De plek in De Duurzame Dertig benadrukt de gezamenlijke ambitie van WILDLANDS en NHL Stenden om de kringloop van grondstoffen te sluiten en de bewustwording rondom circulariteit te vergroten. Beide partijen blijven werken aan duurzame innovatie, met als uiteindelijke doel om binnen WILDLANDS reststromen volledig te hergebruiken en zo een volledig circulaire bedrijfsvoering te realiseren.
Bron en foto’s: WILDLANDS