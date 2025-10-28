Winschoter Kamerkoor verzorgt concert in Marktpleinkerk

WINSCHOTEN – Het Winschoter Kamerkoor geeft op zondagmiddag 23 november een concert in de Marktpleinkerk in Winschoten. In dit concert lopen we als het ware met elkaar vanaf het begin van de adventstijd naar Kerst.
Het koor zingt een aantal “Ave Maria’s”van onder andere Rachmaninov, Stravinsky, Victoria. Verder worden andere werken gezongen van Dering, Will Todd en Hassler. Het koor staat deze keer onder leiding van Wim van de Laar uit Hoogezand.
Drie instrumentalisten werken mee: Jankees Braaksma, Ada Perez en Tim Veldman. Zij verzorgen de intermezzi.
Aanvang: 15:00 uur, zondag 23 november
Adres: Marktplein 1, Winschoten
Bron: Anke Bos