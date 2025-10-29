28e editie Dé Noordelijke Motorbeurs op 17 en 18 januari

EELDE – Na een succesvolle editie dit jaar, staat de 28e editie van Dé Noordelijke Motorbeurs gepland voor 17 en 18 januari 2026. Zoals gebruikelijk het 3e weekend van januari, ook nu weer in de Flowerdome in Eelde.
Circa 110 grote en kleine standhouders presenteren o.a. nieuwe modellen, kleding, helmen, occasions, reizen, gereedschap, etc. Daarnaast zijn er shows, demonstraties, een custom bike show, unieke oldtimers, gezellige horecapleinen met muziek, etc. Naast een grote groep trouwe standhouders zijn er dit jaar ook nieuwe motorbedrijven en motorclubs.
Dé Noordelijke Motorbeurs is uitgegroeid tot een begrip in de motorbranche en de op één na grootste motorbeurs van Nederland. De beurs trekt ieder jaar ca. tienduizend bezoekers uit Nederland, Duitsland en België.
Dé Noordelijke Motorbeurs in ’t kort:
Algemene motorbeurs gericht op producten en diensten uitsluitend op motorgebied, waarbij aandacht voor onder andere: nieuwe en gebruikte motoren, accessoires, kleding, verzekeringen, reizen, presentaties en demonstraties.
– Locatie
Flowerdome, Burgemeester J.G. Legroweg 80, 9761 TD Eelde
(aan de snelweg A28 Assen – Groningen en bij de N34)
– Data en tijden
Zaterdag 17 januari: 10.00 – 17.00 uur
Zondag 18 januari: 10.00 – 17.00 uur
Website: www.denoordelijkemotorbeurs.nl
Bron: Dé Noordelijke Motorbeurs