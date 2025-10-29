Aanstaande zaterdagmiddag Kinder Bijbel Club in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – De sketch is voorbereid… en één van de kinderwerkers is druk bezig om een prachtig verhaal uit te denken. Andere medewerkers bereiden een leuk spel voor en de knutselwerkjes liggen klaar, want… Zaterdagmiddag is er weer Kinder Bijbel Club in Finsterwolde!
Alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn welkom! Ze kunnen zich vanaf 14.00 uur inschrijven. Het programma is van 14.30 tot 16.00 uur. Ook ouders en verzorgers mogen blijven voor een kop koffie of thee – maar niets moet. Na afloop is er een lekkere hamburger voor iedereen.
Locatie: Hoofdweg 19, Finsterwolde (parkeren achter de boerderij)
Kosten: Gratis, met dank aan de sponsors
Datum: Zaterdag 1 november 2025, 14.00-16.00 uur
Meer informatie: 06-54 93 85 08 of social media – @Geloof in Oldambt
Bron en foto’s: Christa Noteboom