Arend Lamain voor 18e keer actief als stembureaulid in gemeente Veendam

VEENDAM – Vandaag vonden de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats. In het gemeentehuis werd Arend Lamain, het langstzittende stembureaulid van deze verkiezingen, in het zonnetje gezet door burgemeester Annelies Pleyte. Lamain is dit jaar voor de 18e keer actief als lid van een stembureau in Veendam.
Eerder op de dag bezocht de burgemeester het A.G. Wildervanckhuis, waar zij een korte uitleg gaf aan een schoolklas van basisschool In de Manne over het werk van het stembureau. Dit vond plaats in het nieuw geopende stembureau in het A.G. Wildervanckhuis.
Burgemeester Pleyte bracht vanmiddag haar eigen stem uit in het stembureau in Dorpshuis Borgercompagnie.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl