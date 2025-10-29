Boekenmarkt en Folk muziek van Sivia Fledderus in het Veenkoloniaal Museum

VEENDAM – In het Veenkoloniaal Museum wordt een boekenmarkt gehouden. Ook is er een muzikale avond met Silvia Fledderus.
Boekenmarkt
Het is een lange traditie om op de eerste zondag van de maand november in het Veenkoloniaal Museum een regionaal historische boekenmarkt te organiseren. Nog altijd lukt het om de grote zaal vol met standhouders te krijgen. Ook nu kan men weer vanaf één uur snuisteren tussen talrijke antiquarische boeken. De markt is op 2 november van 13.00 tot 17.00 uur.
Silvia Fedderus
Opgegroeid in Valthermond, Zuidoost Drenthe kreeg Silvia Fledderus (1975) het veenkoloniaals en bluegrass en folkmuziek met de paplepel ingegoten. In het voorjaar van 2024 kreeg ze van haar vader een koffer met hele oude folkliederen uit Zuidoost Drenthe en omstreken. Liederen als Dastoe de Laifste Bist en Knoalster Lorelei. Dit was het begin van een nieuwe reis. Silvia ontdekte op haar reis door het Nedersaksisch muzieklandschap veel mooie vergeten parels die tot kort geleden gezongen werden in de Nedersaksen, meestal door vrouwen.
Silvia zingt en speelt contrabas en gitaar. In 2022 richte ze de bluegrassband The String Beans op. Nu stoft ze de mooiste oale folklaidjes af, en blaast ze nieuw leven in, zet oude Drentse teksten op nieuwe muziek, en schrijft eigen nummers. Onlangs was ze te zien bij het TV Drenthe programma Langs het Tuinpad van m’n Vader en dit deed ze mee aan het Songfestival Drenthe met ‘As Ik Die Weer Zai’
Op 5 november komt ze naar het Veenkoloniaal Museum om het verhaal van haar muzikale reis te delen, te zingen en te spelen. Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur
Klik HIER voor meer informatie.
Bron: Andries Hachmer