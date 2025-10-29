Brandweer blust schoorsteenbrand in Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN – De brandweer van Stadskanaal en 2e Exloërmond heeft gisteravond aan de Stationsstraat een schoorsteenbrand geblust.
De brandweer werd om 23.21 uur gealarmeerd. Er kwam een vonkenregen uit de schoorsteen van een woning. Bij aankomst is de brandweer de woning in gegaan om de situatie te bekijken. Met de hoogwerker werd de pijp van boven schoongeveegd en goed gecontroleerd om te voorkomen dat er later alsnog gesloopt moest gaan worden, mocht er alsnog brand ontstaan.
Bron: 112regioflits
Foto’s: 112stadskanaal