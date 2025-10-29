Burgemeester Jaap Kuin brengt bezoek aan alle 7 stembureaus in Pekela

PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin is vanmorgen langs alle 7 stembureaus in Pekela geweest. Zelf stemde hij bij het stembureau De Molenhof in Oude Pekela, waar ook de Oekraïners worden opgevangen.
De burgemeester zag dat het flink druk was: op sommige plekken stonden inwoners in de rij om te kunnen stemmen.
Bij deze de opkomstpercentages in de gemeente Pekela van de Tweede Kamerverkiezingen:
Om 10.00 uur was de opkomst 11%.
Om 13.00 uur was de opkomst 26%.
Om 16.00 uur was de opkomst 41%.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela