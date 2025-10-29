De gemeenteraad Oldambt nodigt inwoners uit voor Ontmoet de Raad

MIDWOLDA – De gemeenteraad van Oldambt gaat op dinsdagavond 25 november in gesprek met inwoners tijdens de bijeenkomst van Ontmoet de Raad in Midwolda. Deze avond staat in het teken van ontmoeting, meedenken en samen praten over wat er leeft in Midwolda en de rest van de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur in de Schakel in Midwolda.
Met ‘Ontmoet de Raad’ wil de gemeenteraad inwoners de kans geven om hun ideeën, zorgen en ervaringen direct met raadsleden te delen. Wat gaat er goed, wat kan beter en welke thema’s verdienen (meer) aandacht?
Programma
Na een informele inloop met koffie en een kort welkomstwoord, geven de lokale sportverenigingen van Midwolda een presentatie over hun plannen om in de toekomst samen een sportcomplex te realiseren. Vervolgens krijgen inwoners het woord tijdens het onderdeel ‘Op de zeepkist’ – het moment om vrijuit te vertellen over wat hen bezighoudt, ongeacht hen onderwerp.
Daarna kunnen inwoners aanschuiven aan verschillende gesprekstafels om dieper in gesprek te kunnen gaan met verschillende raadsleden over uiteenlopende thema’s die spelen in Midwolda en de rest van de gemeente. De avond wordt afgesloten met een korte terugkoppeling van de opgehaalde verhalen en de gelegenheid om na te praten.
Praktische informatie
Datum: Dinsdag 25 november
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie: De Schakel, Midwolda (Hoofdweg 170)
Iedereen is welkom
De gemeenteraad nodigt alle inwoners van Oldambt van harte uit om langs te komen, mee te denken en hun stem te laten horen. Aanmelden is niet nodig.
Bron: Gemeente Oldambt