Echtpaar Koers 60 jaar getrouwd

VEENDAM – Vandaag vieren de heer en mevrouw Koers uit Veendam hun 60-jarig huwelijk.
Zowel de heer als mevrouw Koers zijn 80 jaar. Burgemeester Annelies Pleyte bracht namens de gemeente Veendam haar felicitaties over. De feestelijke ontmoeting vond plaats in de grote zaal van wooncomplex Huize Sint Franciscus, waar alle bewoners bij aanwezig waren. Het echtpaar woont sinds een jaar in het complex.
Naast de felicitaties ontvingen zij een fraai boeket bloemen en een kopie van de originele trouwakte.
Bron en foto: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl