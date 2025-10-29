Eerste stemmen uitgebracht bij Kamp Westerbork

WESTERBORK – Vandaag, tijdens de Tweede Kamerverkiezingen, kunnen stemmers eenmalig op een bijzondere locatie hun stem uitbrengen: het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. De stemlocatie werd vanmorgen officieel geopend met de eerste stem door burgemeester van de gemeente Midden-Drenthe Jan Zwiers. De rest van de dag is gevuld met een speciaal programma voor de open dag, waarbij bezoekers gratis toegang krijgen.
Eerste stemmers
Burgemeester Jan Zwiers heeft bij de opening van de stemlocatie de eerste stem uitgebracht. De tweede stem werd uitgebracht door directeur van het Herinneringscentrum Bertien Minco. Ook Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe Jetta Kleinsma en voormalig presentator Rocky Tuhuteru zullen later vanmorgen hun stem uitbrengen bij het Herinneringscentrum.
Open dag
Het Herinneringscentrum is geopend van 7.30 tot 21.00 uur als officiële stemlocatie voor de Tweede Kamerverkiezingen. In samenwerking met het Anne Frank Huis worden speciale rode potloden met een citaat van Anne Frank uitgedeeld.
Bezoekers hebben deze dag gratis toegang tot het museum en ontvangen een gratis exemplaar van ‘Het Achterhuis’, het dagboek van Anne Frank. Om 11.00 uur sprak directeur Bertien Minco in de grote zaal van het museum met initiatiefneemster van het Herinneringscentrum Manja Pach over het belang van vrijheid en democratie. Ook worden er themarondleidingen over Anne Frank georganiseerd op het voormalig kampterrein, om 13.00 uur en 15.00 uur.
Bron en foto’s: Kamp Westerbork