Fototentoonstelling ‘Ondermijning in beeld’ in het provinciehuis

GRONINGEN – Hoe herken je signalen van ondermijning? Soms lijken situaties normaal, maar gebeurt er iets illegaals achter de schermen. Criminelen gebruiken dan legale bedrijven of mensen voor hun criminele activiteiten. Om deze situaties herkenbaar te maken, kun je vanaf 3 november de tentoonstelling ‘Ondermijning in beeld’ bezoeken in het Atrium van het provinciehuis in Groningen.
Banken worden misbruikt om geld wit te wassen, er wordt gefraudeerd om subsidies te krijgen, drugs wordt door havens gesmokkeld, vakantieparken worden gebruikt als crimineel hoofdkwartier, ambtenaren en politici worden bedreigd om informatie te geven. Ook brengt de productie en handel van drugs geweld en problemen met zich mee waar ook burgers en ondernemers slachtoffer van kunnen worden.
Fototentoonstelling in het provinciehuis
De realiteit is dat ondermijning door heel Nederland plaatsvindt. Met de tentoonstelling wil de provincie het bewustzijn onder Groningers vergroten en ervoor zorgen dat ze niet kwetsbaar of het slachtoffer worden. De fototentoonstelling toont in woord en beeld in welke vorm je ondermijning tegen kunt komen. De tentoonstelling is tot en met 16 november 2025 te bezoeken tijdens de openingstijden van het provinciehuis in Groningen.
Misdaad melden
Zie jij (mogelijke) signalen van ondermijnende criminaliteit in je omgeving? Meld ze altijd! Bijvoorbeeld bij Meld Misdaad Anoniem: telefonisch via 0800 – 7000, of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.
Bron: Provincie Groningen