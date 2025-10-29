Heel Nederland Leest Bibliotheken Stadskanaal met Onder de Paramariboom

STADSKANAAL – In november verandert Nederland in één grote leesclub: de landelijke campagne Heel Nederland Leest gaat van start. Dit jaar lezen we samen Onder de Paramariboom van Johan Fretz. De Bibliotheken in de gemeente Stadsknaaal doen mee en organiseren de hele maand inspirerende activiteiten, zoals een workshop Journaling en een workshop Omslagkracht. Iedereen kan bovendien het boek gratis ophalen in de bibliotheek – ook als je geen lid bent.
“Een boek lezen verbindt mensen en zorgt voor bijzondere gesprekken,” zegt Valerie Kruijer, programmamaker in de Bibliotheken in Stadskanaal. “Daarom nodigen we iedereen uit om mee te lezen en deel te nemen aan de activiteiten in de bibliotheek.”
Over het boek
In Onder de Paramariboom reist schrijver en theatermaker Johan Fretz samen met zijn moeder naar Suriname, op zoek naar zijn roots. Hij ontdekt niet alleen de verbondenheid met het land, maar ook met zijn familiegeschiedenis. Een ontwapenend verhaal over een moeder, een zoon en een moederland.
Vanaf 1 november ligt Onder de Paramariboom klaar in alle Groningse bibliotheken. Iedereen mag een exemplaar ophalen, ook zonder lidmaatschap. Het boek is daarnaast beschikbaar als e-book en luisterboek via de online Bibliotheek.
Activiteiten in de bibliotheken in Stadskanaal:
Journal je mee? Tijdens deze workshop maak je je eigen journal vol tekeningen, kleuren, collages en ideeën. Het gaat vooral om beeld: tekenen, plakken, schilderen en knippen. Schrijven mag, maar hoeft niet. Op dinsdag 18 november in Bibliotheek Stadskanaal. Graag van tevoren aanmelden.
Workshop Omslagkracht. In deze workshop leer je hoe je kleur, textuur en grafische technieken kunt combineren tot een persoonlijke boekomslag. Onder begeleiding van beeldend kunstenaar Marieke Keuken experimenteer je in kleine groepen met acrylverf, stempels en andere materialen. Op donderdag 20 november in Bibliotheek Musselkanaal. Graag van tevoren aanmelden.
Pop-up Leescafé. Aan het einde van de maand november, praten we na over Onder de paramariboom. Verwacht verrassende vragen, mooie inzichten en gezellige gesprekken, afgewisseld met (Surinaams) lekkers. Op woensdag 26 november in Bibliotheek Onstwedde.
In alle Groningse bibliotheken van Biblionet Groningen worden activiteiten georganiseerd. Het volledige overzicht staat op groningsebibliotheken.nl/hnl.
Bron: Valerie Kruijer