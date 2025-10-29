In memoriam Jan Timmer

SCHEEMDA – Dinsdag is architect Jan Timmer overleden.
Wim Haasken, destijds in 1989 werkzaam bij het Ministerie van Landbouw, bedacht het plan om het gebied onder water te zetten. Samen met architect Jan Timmer uit Scheemda presenteerde hij de plannen op het provinciehuis. De rest is geschiedenis. Het Oldambtmeer kwam er en na jarenlange crisis op de woningmarkt is Blauwestad nu aan het bloeien als nooit tevoren.
Dit jaar is het precies 20 jaar geleden dat toenmalig Koningin Beatrix met het opendraaien van een grote waterkraan het eerste water in het Oldambtmeer liet stromen. Dit jubileum werd op zaterdag 6 september samen met ruim 600 bewoners van Blauwestad gevierd met een lunchtafel van 400 meter lang en diverse activiteiten. Hierbij waren ook de bedenkers van Blauwestad: Wim Haasken en Jan Timmer aanwezig. Vandaag bereikte ons het droevig bericht dat Jan Timmer gisteren op 79 jarige leeftijd in het Ommelanderziekenhuis in Scheemda is overleden.
Timmer was een bekend architect. Hij had vroeger zijn kantoor in Scheemda. Onder anderen een kunstwerk in Zwartemeer, het voormalig gemeentehuis in Scheemda en het gebouw van Heiploeg in Zoutkamp zijn ontwerpen van zijn hand. Daarnaast voelde Timmer zich betrokken bij het behoud van de bruggen in Pekela
