DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Deze week is er een melding gemaakt van fraude bij een supermarkt aan de Neue Feldstraße in Weener. Dit gebeurde tussen 22 en 24 oktober 2025. Een onbekende dader haalde een 74-jarige vrouw over om een kleine donatie te doen via een mobiele pinautomaat. Voor deze donatie was een pincode vereist. Er werd een bedrag van vier cijfers afgeboekt. Het signalement van de dader luidt als volgt: man, circa 1,65-1,70 meter lang, midden 35, korte volle baard, zwart haar en donkere kleding.
Op 22 oktober vond rond 17:30 uur opnieuw fraude plaats in Weener. Op een parkeerplaats aan de Kirchhofstraße benaderde een onbekend persoon een 89-jarige man en vroeg hem een donatie te doen aan een gehandicaptenorganisatie. Nadat hij zijn pincode in een mobiele pinautomaat had ingevoerd, wilde de 89-jarige man een kleine donatie doen. De volgende dag werd ontdekt dat er een bedrag van vier cijfers was afgeboekt. Getuigen die iets verdachts hebben gezien of relevante informatie kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.
Om 19.56 uur op 21 oktober is aan de Weenerstraße ter hoogte van het viaduct een onbekende automobilist delen van de uitlaat van zijn auto verloren. Een 54 jarige bestuurster van een zwarte Mercedes Benz en een 25 jarige bestuurder van een zwarte BMW 5 zagen de voorwerpen te laat en reden er overheen. Aan beide auto’s ontstond schade. Getuigen worden verzocht zich bij de politie van Weener te melden.
Haren
Om 00.35 uur in de nacht van dinsdag op woensdag is op een oprit bij een woning aan de An der Wieke een geparkeerde auto van het merk Ford Ranger in brand geraakt. Het vuur breidde zich uit naar een heg. Ook een geparkeerde bedrijfsauto raakte door de hitte beschadigd. De eigenaren en omwonenden werden door luide knallen gealarmeerd. Er raakte niemand gewond. De schade bedraagt 20.000 euro. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Meppen
Gisteren is tussen 12.00 en 22.06 uur is aan de Schullendamm in Meppen, ter hoogte van nummer 61 (Fahrschule Kemper), een onbekend persoon met zijn fiets of e-bike tegen een verkeerslicht gebotst. Hierbij raakten de knop van het verkeerslicht en een daaraan bevestigde wegwijzer voor fietsers beschadigd. De veroorzaker is onbekend. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de betrokkene, worden verzocht contact op te nemen met de politie Meppen via 05931 / 9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland