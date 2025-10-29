Muziektheater de Kanaalstreek speelt laatste voorstelling “Vergeten Glorie”

STADSKANAAL – Na een uitverkochte en succesvolle voorstelling in Van Beresteyn Veendam afgelopen zaterdag, staat Muziektheater de Kanaalstreek nu klaar voor hun laatste voorstelling van “Vergeten Glorie” in Theater Geert Teis op zondag 2 november om 14.00 uur.
In “Vergeten Glorie” neemt het publiek plaats in een vervallen en verlaten theater, waar ze onder leiding van tourgids Marja Hopman op pad gaan langs bekende én onbekende musicals, talloze herinneringen en prachtige liedjes. Deze unieke productie is een samenwerking met STERK Collectief en belooft een onvergetelijke ervaring te worden.
Data en Locatie:
– Zondag 2 november
– 14.00 uur
– Theater Geert Teis
Meer informatie:
Voor meer informatie over Muziektheater de Kanaalstreek en “Vergeten Glorie”, www.muziektheaterdekanaalstreek.nl
Bron: Muziektheater de Kanaalstreek