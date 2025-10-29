Muziekvereniging Dindua Vlagtwedde viert 105 jarig bestaan met Erwin de Vries

VLAGTWEDDE – Muziekvereniging Dindua uit Vlagtwedde viert dit jaar een bijzondere mijlpaal, het 105-jarig jubileum! Na het gemiste 100-jarig jubileum in 2020 door de coronamaatregelen, wordt dit feestelijke moment nu groots gevierd met spetterend Jubileumconcert.
Op zaterdag 15 november om 19.30 uur vindt het Jubileumconcert plaats in de Sporthal van Vlagtwedde aan de Wischmei 4B. Als gastartiest is Erwin de Vries aanwezig, die zowel solo als samen met het orkest optreedt. De samenwerking tussen de muzikanten van Dindua en Erwin de Vries zorgt voor een unieke en bijzondere avond.
Het concert wordt gepresenteerd door Marcel Nieuwenweg, bekend van RTV Noord.
Om het Jubileumconcert nog specialer te maken, zullen ook oud-leden en zelfs 2 oud-dirigenten van Dindua meespelen, die zich speciaal voor deze gelegenheid hebben aangemeld na een oproep van Dindua. Het is geweldig om samen weer muziek te maken en het jubileum te vieren met mensen die in het verleden hebben bijgedragen aan de rijke geschiedenis van de vereniging.
De kaarten zijn verkrijgbaar bij de deur.
Dindua kijkt uit naar een prachtige avond en nodigt iedereen uit om samen te genieten van een avond vol muzikale hoogtepunten.
Bron: Janneke Kruize