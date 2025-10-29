Roué Verveer in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten

WINSCHOTEN – Op woensdag 27 november staat cabaretier Roué Verveer op het podium van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten met zijn nieuwste voorstelling ‘Op Eigen Risico’.
Verveer, bekend om zijn aanstekelijke energie, scherpe observaties en altijd positieve toon, belooft een avond vol humor, herkenning en optimisme.
Roué Verveer behoort al jaren tot de top van het Nederlandse cabaret. Met zijn unieke mix van Surinaamse flair, Hollandse nuchterheid en universele thema’s weet hij keer op keer volle zalen te trekken. Zijn voorstellingen worden geroemd om hun tempo, vrolijkheid en inhoud en deze nieuwe show vormt daarop geen uitzondering.
“Het is altijd een feest om op te treden in het noorden,” zegt Verveer. “Het publiek is enthousiast, warm en eerlijk, precies zoals ik het graag heb.”
Praktische informatie
Datum: Woensdag 27 november 2025
Aanvang: 20.15 uur
Locatie: Cultuurhuis De Klinker, Oldambtplein 1, Winschoten
Promovideo: https://we.tl/t-uAocxA1W7X
Bron: Marketing Puuree