SeniorWeb doneert laptops aan Web in de Wijk Veendam

VEENDAM – Vanmiddag heeft Web in de Wijk Veendam twee laptops ontvangen namens SeniorWeb. De schenking vond plaats na afloop van de cursus Smartphone/Tablet, iPhone/iPad in les locatie De Meridiaan in Veendam.
Trainer en adviseur Hans Straatman, afkomstig uit Dordrecht, bracht het bezoek en overhandigde de laptops persoonlijk. De apparaten zijn beschikbaar gesteld door ABN AMRO en bedoeld voor cursisten die graag een digitale cursus willen volgen, maar zelf niet over een laptop beschikken en ook niet de middelen hebben om er een aan te schaffen.
Web in de Wijk Veendam is aangesloten bij de landelijke organisatie SeniorWeb. De leslocatie in De Meridiaan, Schaepmanstraat 21, wordt ook vermeld op de website van SeniorWeb.
De laptops kunnen voortaan in bruikleen worden aangeboden aan deelnemers die anders niet zouden kunnen meedoen.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl