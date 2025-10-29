Video: Van Scheemda tot Vlagtwedde: stemmen in de regio

PEKELA, OLDAMBT, WESTERWOLDE – Malou Vos maakte onderstaande video over het stemmen in de regio.
Bij MFC De Binding in Oude Pekela hielp Eilko Kuilman met het controleren van stempassen. “De opkomst is groot,” zegt hij. “We zien de hele dag door mensen binnenkomen. Het is mooi dat zoveel inwoners de moeite nemen om te stemmen.”
Een vrouw die in Oude Pekela haar stem uitbracht, zegt dat ze vooral stemde omdat ze het belangrijk vindt dat inwoners invloed houden. “Als je niet stemt, verandert er ook niks,” zegt ze.
Een aantal stemmers in Vlagtwedde noemde onderwerpen als zorg en leefbaarheid als belangrijke redenen voor hun keuze.
Malou Vos