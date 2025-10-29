AMSTERDAM – Waar wordt het Gronings volkslied het uitbundigst gezongen? Wij denken tijdens de jaarlijkse Groninger kerkdienst in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Jl zondag 26 oktober was het weer zover.
De dienst onder leiding van ds Harry Donga (oet Knoal) werd weer goed bezocht. Het thema was ‘Nij Begun?’ De preek ging over de genezing van de verlamde man (Math.7): over opnieuw beginnen, veerkracht en samen.
Er kwamen 300 bezoekers en ruim 325 volgden tijdens of naderhand de dienst via youtube. Er kwam zelfs een bus met bezoekers uit Oost-Groningen. Josien Bakker (zang) en David Scherpenzeel (gitaar) werkten mee. Ingeborg Nienhuis vertelde over haar boek ‘Schoem’ en de verfilming hiervan onder regie van Vida Kashani and Amir Komelizadeh. De film werd na afloop vertoond.
Na de dienst werd het Gronings volkslied gezongen. Uit volle borst. Dat krijg je met al die Groningers in verstrooiing met diep weg natuurlijk altijd wel een stevige bodem ‘wìnst’.
De collecte bracht € 1643,- op. De helft hiervan is bestemd voor het Wereldhuis, plek waar de kerken in Amsterdam mensen zonder papieren helpen.
Volgend jaar – 18 oktober 2026 – wordt de dienst voor de 20e keer gehouden.
Bron: Hanne Wilzing
Het Gronings volkslied hoort u om: 1.28.33