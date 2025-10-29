Wie wint de verkiezing Leutje Knoalster en Leutje Westerwolder? Kandidaten tot 18 jaar kunnen nu worden aangemeld

STADSKANAAL, SELLINGEN – Wegens succes geprolongeerd! De redactie van de Kanaalstreek, Ter Apeler Courant en het Streekblad organiseert voor de tweede keer de verkiezing Leutje Knoalster en Leutje Westerwolder. Lezers van deze kranten kunnen (hun) kinderen tot 18 jaar aanmelden voor de verkiezing.
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal en de gemeente Westerwolde. Wie neemt het stokje over van Stan Boels uit Mussel en Raymon Hummel uit Ter Apelkanaal.
Wie komen in aanmerking?
Wie komen in aanmerking voor de verkiezing? Een sporter die een nationale jeugdtitel in de wacht heeft gesleept, een kind dat al jarenlang armbandjes maakt en verkoopt voor het goede doel, een meisje dat elke woensdagmiddag boodschappen doet voor haar gehandicapte buurvrouw, een jongen die iedere zaterdagmorgen zwerfvuil opruimt in zijn woonomgeving. Het zijn slechts enkele willekeurig gekozen voorbeelden.
Kandidaten aanmelden
Kandidaten kunnen met een uitgebreide motivatie worden aangemeld via de mail paul.abrahams@mediahuis.nl
Semm Lourens
De eerste kandidaat voor Leutje Westerwolder staat al op de lijst. De 7-jarige Semm Lourens is onlangs als debutant Nederlands kampioen grasbaanracen geworden in de klasse 50cc.
De leerling van groep 4 van de Bonifatiusschool in Ter Apel heeft acht van de tien wedstrijden gewonnen en twee keer eindigde het talent als tweede in het dag klassement. Toch werd de strijd om de nationale titel pas op de laatste wedstrijddag beslist. Dit jaar zijn tien bekers toegevoegd aan de prijzenkast.
Semm maakt komend seizoen de overstap naar de klasse 65cc.
Bron: Paul Abrahams