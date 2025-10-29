Wie worden de Knoalster en de Westerwolder van het jaar? Kandidaten kunnen nu worden aangemeld

STADSKANAAL, SELLINGEN – De redactie van de Kanaalstreek Ter Apeler Courant en het Streekblad houdt weer de verkiezing van de Knoalster van het jaar en de verkiezing van de Westerwolder van het jaar.
De verkiezing wordt samen met de gemeente Stadskanaal en de gemeente Westerwolde georganiseerd. Welke inwoners worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Stadskanaal en van de gemeente Westerwolde begin januari in de schijnwerpers geplaatst?
Puike prestatie
De kandidaten hebben ‘een puike prestatie geleverd of ze hebben hun gemeente op de kaart gezet’.
Een absolute voorwaarde is dat de aangemelde mannen en vrouwen in de gemeente Stadskanaal of in de gemeente Westerwolde wonen.
Vijf finalisten
De jury onder leiding van voorzitter Theo Euverman uit Stadskanaal en voorzitter Harm Jan Pleiter uit Vlagtwedde beoordelen begin december de aangemelde kandidaten en uiteindelijk worden vijf personen voor de finale genomineerd.
Notaris
De lezers van de twee weekbladen kunnen vervolgens tot eind december stemmen. Ook de juryleden gaan een stem uitbrengen tijdens de tweede jurybijeenkomst. De uitslag van de vakjury en de uitslag van de publieksjury bepalen de winnaar. Notaris Bep Bergman en notaris Frits Bergman zijn wederom van de partij om een oogje in het zeil te houden.
Aanmelden
Kandidaten voor de twee verkiezingen Knoalster van het jaar en Westerwolder van het Jaar kunnen tot en met zondag 7 december worden aangemeld via de mail Paul.abrahams@mediahuis.nl
De notarissen Frits Bergman en Bep Bergman (foto) zijn ook dit jaar weer van de partij.
Bron: Paul Abrahams