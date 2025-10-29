Wisseling binnen Raad van Toezicht TT Festival: Jovancka Homandraagt stokje over aan Monique Krüger

ASSEN – Na zes betrokken en waardevolle jaren heeft Jovancka Homan afscheid genomen als lid
van de Raad van Toezicht van Stichting TT Week Assen. Sinds haar toetreding in 2019 heeft zij zich met grote inzet ingezet voor de belangen van de inwoners van Assen en in het bijzonder voor de verbinding tussen het TT Festival en de lokale horeca.
Met haar scherpe blik, verbindende kracht en gevoel voor samenwerking speelde Jovancka een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling en borging van het TT Festival in de binnenstad van Assen. Als aanspreekpunt voor horecaondernemers en mede-aanjager van nieuwe ideeën was zij van grote waarde binnen de Raad van Toezicht.
Monique Krüger, in Assen onder meer bekend van haar B&B ‘In de Kloosterhof’ aan de Brink, brengt een sterk lokaal netwerk en een duidelijke visie op gastvrijheid, stad en evenementen met zich mee. Voor een zorgvuldige overdracht heeft zij de afgelopen jubileumeditie al achter de schermen meegedraaid.
Inmiddels heeft Jovancka haar werkzaamheden formeel overgedragen en is Monique officieel toegetreden tot de Raad van Toezicht. De Stichting TT Week Assen bedankt Jovancka hartelijk voor haar jarenlange betrokkenheid en inzet, en heet Monique van harte welkom binnen de Raad van Toezicht.
Bron: Ranco van Bergeijk