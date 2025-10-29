Zo stemt Westerwolde, bijzondere stemlocatie en waardering voor Edo Edens

WESTERWOLDE – In de gemeente Westerwolde kan vandaag bij 20 stembureaus worden gestemd.
Voor het eerst in de geschiedenis fungeerde Museum Klooster Ter Apel vandaag als stembureau. Bezoekers konden niet alleen hun stem uitbrengen, maar na afloop ook gratis het museum bezichtigen. Daar maakten vanmorgen al tientallen stemgerechtigden enthousiast gebruik van. Museumdirecteur Marjan Brouwer bracht speciaal voor de gelegenheid een taart met de tekst “Hoera, verkiezingen!” mee. “In huize Brouwer is stemmen altijd een feestje,” lacht ze. “En hoe mooi is het dat dat feest dit keer plaatsvindt in zo’n historisch gebouw als het Klooster van Ter Apel?”
De combinatie van democratie en erfgoed zorgde voor een bijzondere sfeer. Terwijl vrijwilligers van het stembureau de stemmen registreerden, genoten bezoekers van de rust en de eeuwenoude ambiance van het klooster. Het initiatief om het museum open te stellen op verkiezingsdag werd positief ontvangen. Er was veel persaandacht vanochtend na de opening. Veel bezoekers gaven aan dat het stemmen in deze omgeving “extra speciaal” aanvoelde. Met dit geslaagde experiment hoopt het museum vaker een rol te kunnen spelen bij maatschappelijke evenementen in de regio.
Oudeschans
Ook in het garnizoenskerkje in Oudeschans kan dit jaar weer worden gestemd. Vertrouwd gezicht is daar de heer Edo Edens (91). Sinds 1964 is hij er bij elke verkiezing te vinden. Zijn “carrière” begon in 1964 bij de gemeenteraadsverkiezingen van de toenmalige gemeente Bellingwolde. Het stembureau was toen in het café in Oudeschans gevestigd.
Burgemeester Jaap Velema bracht hem bij de start van zijn dienst om 15.00 uur een bezoek. Als dank voor zijn jarenlange inzet overhandigde hij de heer Edens een tas met streekproducten en een snijplankje in de vorm van de gemeente Westerwolde. De heer Edens was zichtbaar onder de indruk van al die aandacht. Hij vindt zijn inzet “heel gewoon” en doet dit werk altijd met veel plezier.
De andere foto’s zijn gemaakt in Bourtange en Vlagtwedde.
Foto’s: André Dümmer, Catharina Glazenburg, Hans Graveland en Geert Smit