A7 tussen Groningen en Zuidbroek dicht

GRONINGEN, ZUIDBROEK, A7 – Van vrijdag 31 oktober 19.00 uur tot zondag 2 november 06.00 uur is de weg afgesloten richting Groningen. Daarna is de andere rijrichting dicht, van zondag 2 november 06.00 uur tot maandag 3 november 06.00 uur.
De A7 tussen Groningen en Zuidbroek is dit weekend dicht. Van vrijdag 31 oktober 19.00 uur tot zondag 2 november 06.00 uur is de weg afgesloten richting Groningen. Daarna is de andere rijrichting dicht, van zondag 2 november 06.00 uur tot maandag 3 november 06.00 uur.
Omleidingsroute
Wil je vanuit Groningen richting Winschoten? Dan rijd je om via de A28 richting Assen, de N34 langs Annen en vervolgens via de N33 langs Veendam richting de A7. Andersom geldt dezelfde route: N33, N34 en A28.
Verkeer tussen Groningen en Hoogezand kan ook gebruikmaken van de N860, langs Waterhuizen.
Onderhoud
De A7 is dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat.
Bron: Groningen Bereikbaar