Dubbel feest bij dagbesteding De Bolderborg in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – De dagbesteding van De Bolderborg in Vlagtwedde vierde vandaag haar 35-jarig jubileum. Tegelijkertijd werd vrijwilligster Marrie Smit in het zonnetje gezet, die zich al 35 jaar met hart en ziel inzet voor de deelnemers.
Onder het genot van koffie en taart vierden vrijwilligers en deelnemers het feest. Marrie kreeg een boeket bloemen als dank voor haar betrokkenheid. Een andere vrijwilligster verraste de groep met een zelfgehaakte feestslinger.
De dagbesteding, onderdeel van Zorggroep Meander, is vier dagen per week geopend en biedt dagelijks activiteiten aan voor maximaal tien deelnemers.
Foto’s: Anneke de Vries