Een impressie van het nieuwe thuis van Streekhistorisch Centrum en Bibliotheek

STADSKANAAL – Wie nu langs de bibliotheek fietst of wandelt en zich tussen de vele busjes van de bouwers door wurmt, kan door de ramen de nieuwe inrichting van het nieuwe onderkomen van het Streekhistorisch Centrum zien ontstaan.
Ook in het Streekhistorisch Centrum zelf zijn ze drukdoende om de collectie en het archief gereed te maken voor de verhuizing. Langzaamaan vullen de verhuisdozen zich met eerappelkrabbersdoppen, pakken zeeppoeder, turfstekersgereedschap en ga zo maar door. Veel van die objecten zullen op de nieuwe locatie in een nieuw licht worden gepresenteerd om het verhaal van Stadskanaal en omgeving te vertellen.
Om dat verhaal zo aantrekkelijk mogelijk te brengen heeft het SHC de hulp ingeschakeld van XPEX Experience Experts. Zij geven vorm aan het museale gedeelte en de ontwerpers van includi geven vorm aan de bibliotheek en de ruimte als geheel. Het zal een plek worden waar cultuur, verhalen en historie samenkomen. Een eigentijdse ontmoetingsplek voor iedereen die wil lezen, leren, ontdekken of herinneren. Een plek waar iedereen welkom is.
De gezamenlijke locatie van bibliotheek en museum opent eind dit jaar haar deuren. Daarmee krijgt Stadskanaal een herkenbaar cultureel hart waar inwoners zichzelf en elkaar vinden. Gisteren, vandaag en morgen.
De ontwerpers van includi hebben een impressie gemaakt van hoe het er straks uit zal komen te zien. De voorbeelden geven vooral een indruk van de sfeer en kleuren van de bibliotheekruimtes, maar tussendoor zijn glimpjes van de tentoonstellingsplekken te onderscheiden: wandvitrines in de lezingenzaal, een interactieve tafel in het leescafé en luisterhoorns bij een vitrine met tentoongestelde objecten.
Bron: Streekhistorisch Centrum, foto’s: includi