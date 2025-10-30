Gemeente Westerwolde bedankt pleegouders tijdens Week van dePleegzorg

WESTERWOLDE – Van 29 oktober tot en met 5 november is het de Week van de Pleegzorg. In gemeente Westerwolde zorgen ruim 30 pleeggezinnen voor kinderen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Hun inzet is van grote waarde. Daarom ontvangen zij een cadeaubon als dank.
Een veilige plek maakt verschil
In Nederland wachten ruim 900 kinderen op een pleeggezin. Een stabiele plek helpt hen om tot rust te
komen, zich te ontwikkelen en weer kind te zijn. Wethouder Wietze Potze: “Pleeggezinnen maken een
groot verschil in het leven van kinderen. Tijdens deze week staan we stil bij hun inzet. Tegelijk is er
behoefte aan nieuwe pleegouders. Ook in Westerwolde zijn gezinnen nodig die hun huis en hart willen
openstellen.”
Pleeggezinnen ontvangen als dank voor hun inzet het pleegzorgcompliment als cadeau.
Het compliment bestaat uit cadeaubonnen die pleegouders kunnen gebruiken in verschillende lokale
winkels en organisaties in Westerwolde. Pleegouders die op maandag 10 november nog geen bon
hebben ontvangen, kunnen contact opnemen via gemeente@westerwolde.nl of (0599) 32 02 20.
Vermeld daarbij de naam van de pleegouder en de pleegzorgorganisatie.
Activiteiten voor pleeggezinnen
Verder organiseren pleegzorgorganisaties en gemeenten in deze week verschillende activiteiten voor
pleeggezinnen. Denk aan een middag bowlen, een bezoek aan sportcentrum Kardinge of een
bioscoopkaartje. Op 7 november is er een openbare filmavond in Forum Groningen met de
documentaire “Mama, mag ik naar huis toe?”, gevolgd door een panelgesprek. De toegang is gratis.
Meer informatie staat op www.pleegzorggroningen.nl.
Meer weten of oriënteren
Wie meer wil weten over pleegzorg of overweegt om pleegouder te worden, vindt via
www.pleegzorggroningen.nl informatie over de verschillende vormen van pleegzorg en de begeleiding
die pleeggezinnen krijgen. Ook bij twijfel is het mogelijk om je te oriënteren.
Bron: Gemeente Westerwolde