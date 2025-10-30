Gemeente Westerwolde zet mantelzorgers in het zonnetje

WESTERWOLDE – Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag staan mantelzorgers in heel Nederland centraal. Ook de gemeente Westerwolde doet mee aan de Dag van de Mantelzorg.
Mantelzorgers ontvangen een mantelzorgcompliment: vier waardebonnen van €25,-. De gemeente Westerwolde wil met deze actie laten zien dat mantelzorgers niet alleen gezien worden, maar ook gewaardeerd.
750 mantelzorgers
Dit jaar krijgen ongeveer 750 mantelzorgers in Westerwolde het compliment. Wethouder Wietze Potze
reikte vanmiddag in Sellingen het eerste compliment uit. Wietze Potze: “Mantelzorgers zijn de stille kracht achter veel gezinnen in Westerwolde. Hun inzet is vaak vanzelfsprekend, maar zeker niet vanzelf. Met het mantelzorgcompliment willen we hen niet alleen bedanken, maar ook laten zien dat we hen zien, waarderen en ondersteunen. In een samenleving die steeds meer vraagt van mensen, is het onze taak als gemeente om juist deze betrokkenheid te koesteren”. Het compliment is bij een grote groep lokale ondernemers te besteden.
Theatervoorstelling als extra waardering
Naast het compliment organiseert Welzijn Westerwolde op donderdag 6 november een speciale
theatervoorstelling voor mantelzorgers: Open Up Mantelzorg. Mantelzorgers krijgen de kans om even
tijd voor zichzelf te nemen, ervaringen te delen en op adem te komen. Wethouder Potze en directeur
Freek Nauta openen de middag gezamenlijk. De toegang is gratis.
Meer informatie en om aan te
melden ga naar www.welzijnwesterwolde.nl/aanmelden-theatervoorstelling-mantelzorgers/
Bron: Gemeente Westerwolde