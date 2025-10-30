DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Op 24 oktober is tussen 17.00 en 17.30 uur aan de Kastanienweg in Bunde een 36 jarige bewoner opgelicht. Drie nog onbekende verdachten maakten op zijn verzoek de oprit schoon. De werkzaamheden werden niet naar behoren uitgevoerd. De 36-jarige man moest contant een bedrag van vier cijfers voor de werkzaamheden betalen. Er is een nader onderzoek gestart.
Haren
In de nacht van maandag op dinsdag is bij een woon-winkelpand aan de Rütenbrocker Hauptstraße in Haren ingebroken. In hetzelfde pand was een week daarvoor brand. De politie had voor onderzoek het gebouw in beslag genomen. De daders kwamen via de achterzijde binnen. Er werden rookwaren en geld gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Haren: 05932 / 72100.
Lathen
Tussen 13.30 en 21.30 uur is maandag op de parkeerplaats van verzorgingshuis Haus Simeon aan de Eschring een zwarte Opel Mokka aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Haren: 05932 / 72100.
Sustrum
Dinsdag is om 17.09 uur op de kruising Nord-Süd-Straße / Drosselweg / Lerchenstraße een hond aangereden. Het dier raakte gewond. De automobilist is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie Haren: 05932 / 72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland