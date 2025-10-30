Leer op een laagdrempelige manier dansen in vanBeresteyn

VEENDAM – Woensdagavond 5 november wordt de foyer van vanBeresteyn omgetoverd tot een sfeervolle dansvloer waar iedereen welkom is – jong en oud, met of zonder danspartner, met of zonder ervaring.
Tijdens deze eerste dansavond verzorgt Dansschool De Jonge Veendam, met dansdocenten John de Jonge en Wilma Jonker, een laagdrempelige workshop vol plezier en beweging. Onder hun enthousiaste begeleiding leren deelnemers stap voor stap een complete solo dans. Hun motto is niet voor niets: “Dansen is plezier voor iedereen!”
Na de pauze is de dansvloer open voor vrij dansen. De muziek nodigt uit om de nieuwe passen meteen uit te proberen, solo of samen met een danspartner. De sfeer is ongedwongen en gezellig – precies wat Dansen in vanBeresteyn bijzonder maakt.
Dansen in vanBeresteyn is een nieuw terugkerend evenement en vindt plaats op:
- 5 november
- 7 januari
- 25 maart
- 22 april
Of je nu al kunt dansen of voor het eerst de vloer op stapt – dit is jouw kans om het te proberen in een ontspannen en gezellige sfeer.
Datum: Woensdag 5 november 2025
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn