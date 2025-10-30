Longfonds lotgenotengroep Hoogezand organiseert themamiddag

HOOGEZAND – Longfonds Lotgenotengroep Hoogezand organiseert op 18 november 2026 een boeiende middag over het thema ‘Bomen zijn de longen van een stad of dorp’ Locatie: Vonkzaal van de Damkerk in Hoogezand van 14.00 -16.00 uur. Gastspreker is Bert Plaat, Boominspecteur van de Bomenstichting regio Groningen, Friesland en Drenthe.
De Bomenstichting is een organisatie die de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland wil bevorderen. De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties.
Bomen zijn geen wegwerpproducten, ze geven zuurstof, schoonheid en schaduw. Bomen zijn onmisbaar als het gaat om waterbeheer, verkoeling van de stad, klimaat, opname CO2, een prettige leefomgeving enz. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen, bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Ze betekenen voor veel mensen ook emotie en geborgenheid.(Zie ook www.bomenstichting.nl)
Bert Plaat, Boominspecteur van de Bomenstichting in de regio Groningen, Fryslan en Drenthe geeft een lezing met illustraties over waarom bomen belangrijk zijn, wát bomen zijn en ook over mooie bomen uit de omgeving van Hoogezand.
De Lotgenotengroep Hoogezand van Longfonds organiseert met een actieve groep vrijwilligers informatieve en inspirerende middagen voor mensen met een longziekte en hun naasten. Naast medische onderwerpen is er aandacht voor ontspanning, het uitwisselen van ervaringen en het delen van tips om beter met de longziekte om te kunnen gaan. De onderwerpen variёren van gezellige spelmiddagen, samen muziek maken op de mondharmonica of er op uit met een boottocht in Blauwe Stad.
Uiteraard zijn nieuwe deelnemers van harte welkom. Ook enthousiast of nieuwsgierig geworden? Informatie of aanmelden kan bij Willie Hulshof telefoonnummer 0598 621123
Bron: Longfonds Groningen en Drenthe