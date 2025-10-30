Proef- en Beleefdag bij boerderijwinkel Eem wat lekkers

JIPSINGHUIZEN – Op 28 november wordt bij boerderijwinkel Eem wat lekkers een Proef- en Beleefdag gehouden.
Op vrijdag 28 november organiseert Eem wat lekkers aan de Wollinghuizerweg 56 in Jipsinghuizen een gezellige Proef en Beleefdag. Bezoekers zijn tussen 10.00 en 19.00 uur van harte welkom om allerlei lekkernijen te proeven, nieuwe producten te ontdekken en gebruik te maken van leuke aanbiedingen.
Tijdens de dag laat Eem wat lekkers zien wat het allemaal te bieden heeft op het gebied van catering, hapjes, geschenken en chocolade. Daarnaast maken bezoekers kans op mooie prijzen. Het belooft een sfeervolle dag te worden vol lokale smaken en inspiratie voor de feestdagen.
Meer informatie is te vinden op www.eemwatlekkers.nl of op de facebook pagina eem wat lekkers.
Bron: Ceciel Meendering