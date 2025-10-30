PVV blijft grootste partij in Westerwolde, Pekela en Oldambt – CDA en D66 boeken flinke winst

Westerwolde, Pekela, Oldambt – De voorlopige uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 laten zien dat de PVV in de gemeenten Westerwolde, Pekela en Oldambt opnieuw als grootste partij uit de bus komt. Toch is er sprake van een verschuiving in het politieke landschap, met opvallende winst voor CDA en D66 in alle drie de gemeenten.
In Westerwolde stemde 26,9% van de kiezers op de PVV, een daling van 6,3 procentpunt ten opzichte van 2023. De opkomst lag op 77,4%. De VVD volgt met 12%, en het CDA met 11,3%. D66 en Forum voor Democratie (FVD) boekten beide een winst van ruim 6 procentpunt. NSC verloor fors en zakte van 15,4% naar slechts 0,4%.
Ook in Pekela blijft de PVV de grootste partij met 36% van de stemmen, ondanks een verlies van 5,8 procentpunt. De opkomst bedroeg 73,2%. CDA en D66 zijn de grote stijgers: CDA steeg van 2,5% naar 9,6%, en D66 van 1,8% naar 7,6%. NSC verloor hier eveneens fors, van 16% naar 0,3%.
In Oldambt kreeg de PVV 27,1% van de stemmen, een daling van 5,6 procentpunt. De opkomst was 74,6%, iets hoger dan in 2023. De VVD volgt met 12,9%, en GroenLinks-PvdA met 11,6%. D66 boekte hier de grootste winst: van 3% naar 11,4%. NSC zakte van 16,4% naar 0,4%.
Bron: Officiële uitslagen via AlleCijfers.nl.