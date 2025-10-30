Stichting K6 Tegen Kanker schenkt tovertafel aan afdeling kinderrevalidatie Beatrixoord

HAREN, BELLINGWOLDE – Vandaag vond de overdracht plaats van de Tovertafel, die de stichting K6 Tegen Kanker heeft aangeboden aan Beatrixoord afd. Kinderrevalidatie. Ruim anderhalf jaar werden er acties georganiseerd om de gelden bijeen te krijgen. De actieperiode startte met een fietstocht in Denekamp waar de beschermheer van K6 Hennie Kuiper (Olympisch kampioen München, wereldkampioen en winnaar van o.a. Ronde van Vlaanderen, Parijs – Roubaix, Milaan – San Remo en op Alpe d’Huez in de Tour de France) K6 en hun deelnemers ontving.
K6 organiseerde o.a. hun Herfst – fietstochten, een spinningmarathon en een Pubquiz. Daarnaast ontving K6 een aantal donaties zodat de Tovertafel met de waarde van € kon worden aangeschaft.
Wat een Tovertafel kan doen vertelt Margriet Kuiper: ” Het is een interactief spelsysteem voor mensen met cognitieve uitdagingen. Door het apparaat in een wachtkamer te plaatsen hebben de kinderen die hier komen niet alleen een leuke afleiding, maar helpt het ook de vaardigheden van kinderen met uiteenlopende leerbehoeften te ondersteunen.”
Met het aanbieden van de Tovertafel sluit K6 deze actieperiode af. Al heel snel, zaterdag 1 november a.s., is de kick off van hun volgende. Daar zullen we dan ook weer over berichten.
Portfolio K6:
UMCG afd Hematologie & Beatrix kinderziekenhuis € 30.000
(beweegapparatuur, I-pads voor kinderen)
Against Cancer € 4100
(Gezinnen met ernstig zieke kinderen een lang weekend op vakantie)
OZG Scheemda € 14.000
(Eyeplay wachtruimte, Playstation kinderafdeling)
Hospice Sint Maartenhuis Scheemda € 11.000
(diverse ondersteunende producten en assescoires)
ALS € 8500
(Thera Trainer – duofiets)
Beatrixoord € 8470
(Tovertafel)
Totaal heeft K6 in de tien jaar dat ze bestaan voor € 76.070 aan hun doelen geschonken.
K6 bestaat uit:
Bart Kruizinga Bellingwolde, voorzitter
Margriet Kuiper Meeden, secretaris
Marieke Kruizinga Winschoten, penningmeester
Gea Kruizinga Bellingwolde, bestuurslid
Arjan Kuiper Meeden, bestuurslid
Jurrian Kaput Zuidwending, bestuurslid
Bron en foto’s: K6 tegen Kanker