Uitvulsysteem op wieltjes voor radioactieve spuiten: Treant neemt Karl in gebruik

STADSKANAAL – De afdeling Nucleaire Geneeskunde van Treant maakt sinds kort gebruik van de zogenoemde Karl. ‘Dit is een volautomatisch uitvulsysteem voor radioactieve spuiten’, vertellen Monique Louissen en Corina van Wattum, Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundigen (MBB) bij Treant.
Het is de eerste Karl100, want dat is z’n officiële naam, die in een ziekenhuis in Noord-Nederland staat. De Karl100 is een compacte kar die eenvoudig te verrijden is door middel van een ingebouwde aandrijving.
‘We zijn met dit nieuwe apparaat flexibeler. Voorheen bestelden we de spuiten kant en klaar op naam en gewicht van een patiënt. Als een patiënt dan later aanwezig was of een ander gewicht had, klopte de dosering niet meer helemaal. Met de Karl kunnen we zelf op de afdeling de spuit klaarmaken, op het goede gewicht van de patiënt en het gewenste tijdstip. Zo krijgt de patiënt altijd de dosis die bij diegene past.’
De afgelopen tijd is intensief samengewerkt met de ziekenhuisapotheek van Treant om voor elkaar te krijgen dat nu gebruik wordt gemaakt van de Karl100.
PET-CT-scan
De spuiten worden gebruikt om bij patiënten radioactieve vloeistof toe te dienen via het infuus. De vloeistof moet opgenomen worden door de weefsels in het lichaam. Dat duurt ongeveer een uur en daarna starten we de PET-CT-scan. Deze duurt zo’n twintig minuten. Hiermee kunnen bijvoorbeeld tumoren worden gezien bij kankerpatiënten.