Uitvulsysteem op wieltjes voor radioactieve spuiten: Treant neemt Karl in gebruik

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 30 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MOOIE ZONNIGE PERIODEN | TIJDELIJK ZACHTER

Er valt vanochtend lokaal nog een bui maar verder is het droog met flinke zonnige perioden en wat stapelwolken. Eerst is er een matige tot vrij krachtige westen-wind, vanmiddag is er een matige wind uit het zuidwesten en vanavond draait de wind verder door naar het zuiden. De maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 12 graden.

Vannacht neemt de bewolking weer toe en de wind is dan matig uit het zuiden, minimum rond 8 graden. Die zuidenwind brengt morgen wat zachtere lucht naar ons en geeft een maximumtemperatuur van 14 graden. De bewolking wisselt dan af met een paar opklaringen en het blijft droog, pas in de avond is er kans op wat lichte regen.

Zaterdagnacht neemt de kans op een bui toe en zaterdag zal het enige tijd regenen met pas later op de dag een paar opklaringen. Maximum zaterdag tot 15 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidwest. Zondag is het wisselend met af en toe zon en een paar buien, maandag is het overwegend droog. Maximumtemperatuur die dagen 12 á 13 graden.