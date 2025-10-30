Vanavond Muziek uit het leven van…

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanavond kunt u bij RTV Westerwolde luisteren naar het programma   Muziek uit het leven van…

Vanavond in het programma Muziek uit het leven van….een herhaling van Krijn Verwey.
Hij heeft muziek van o.a. The Mamma’s en the Pappa’s, Paul van Vliet, Herman van Veen, Claudia de Brey en nog veel meer.

Bent u nieuwsgierig geworden, luister dan vanavond tussen 18.00 en 19.00 uur naar het programma Muziek uit het leven van……..

Presentatie Willy Tiekstra en Jan Begeman doet de techniek.

