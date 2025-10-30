Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Wessinghuizen

WESSINGHUIZEN – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Wessinghuizen

Op woensdag 29 oktober was de start van de wandeling van WandelenWerkt bij de Blauwe Kunstkathedraal Artphy in Wessinghuizen. Daar stond om 8.45 uur de koffie met koekjes klaar en konden de wandelaars die zich vooraf telefonisch hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Ook konden ze nog even genieten van de expositie “ Ordenen en Ontregelen ” die in Artphy is te zien. De kunstenaars die hun bijdrage geven aan deze expositie zijn: Marieke van Diemen, Carolien Scholtes, Ben Schouten, Jaap de Jonge, Peter Zegveld, Joanneke Meester, Maarten Brinkman, Ton Zwerver en Geert Mul. De expositie is nog te zien t/m 28 december. Artphy is geopend vrijdag t/m zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Ook deze dag weer de drie gebruikelijke afstanden. De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur en ging door het stroomdal van de Westerwoldse Aa en deed hierbij een aantal historische plekken aan. Denk hierbij aan de ”Krabbenbrugge . Deze brug ontleent zijn naam aan het feit dat bij de ingebruikneming van de brug over het Veelerdiep er een wedren te paard plaatsvond tussen de heer van de Wedderburcht, een Addinga en één van de Veeler boeren, boer Krabbe. Addinga vond dat hij als heer van Wedde het recht had om als eerste over de brug te gaan. Maar Krabbe vond, omdat er op hardhandige wijze door Addinga geld was verworven voor het bouwen van de brug, één van de boeren er als eerste over mocht. En zo vond er een wedren te paard plaats en boer Krabbe won deze strijd. Vandaar dat de brug tot op de dag van vandaag nog altijd de “Krabbenbrugge “wordt genoemd.

De wandeling ging verder om uiteindelijk in “Oud Veele ‘aan te komen. Voor velen een terechte aanduiding, maar voor veel Veelers ook totaal verkeerd. Langs de boorden van de “Oale Loo “ ging het richting de Wester Esch. Hier werd even stil gestaan bij een kunstwerk van Agnes Spruit. Het is een beeld van een rechtopstaande kruiwagen. Maar niet zomaar een kruiwagen. Uit de bomen hiervan, de handvatten, ontspruiten jonge boompjes met hierin een veldleeuwerik. De zingt in dit gebied weer het hoogste lied. Naast de kruiwagen staat een schop in de grond met hierop een sperwer met zijn juist verworven prooi. Het kunstwerk symboliseert de wisselwerking tussen gereedschap en natuur. De schop in de grond, zoals deze bij dit kunstwerk, staat op verschillende plekken op de Westeresch met daarop de aanduiding over welk gewas in de betrokken akker groeit.

De Westeresch achter zich latend ging de wandeling verder richting de Höfte en vandaar weer richting Wessinghuizen. Hierbij werd het nieuw aangeplante Wessingboerbos gepasseerd. Vanaf 2021 zijn Rianne en Marijke Luring al bezig hier een agrarisch voedselbos te realiseren. Ze willen hier producten op een alternatieve manier verbouwen. Ze richten zich hierbij niet alleen op eenjarige gewassen, maar vooral ook op meerjarige. Zoals vruchten en noten.

Weer aangekomen bij Artphy stond daar, zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers de soep met brood weer te wachten.

Verslag en foto’s: Jan Bossen