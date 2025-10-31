Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 8 november Microscoopmiddag Nienoord

13.30 uur – 16.00 uur Landgoed Nienoord, informatiecentrum Nienoord 20, 9351 AC Leek

Ontdek de verborgen wereld van de natuur onder de microscoop. In Infocentrum Nienoord staan zeven microscopen klaar, waarvan twee met groot scherm. Je mag veel zelf bedienen en krijgt uitleg van experts. Geschikt voor jong en oud!



Zaterdag 8 november Microscoopmiddag Reitdiep

14.00 uur – 14.45 uur of 15.00 uur – 16.00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Benieuwd hoe een vlindervleugel of muizenschedel eruitziet onder de microscoop? Kom op 8 november naar het bezoekerscentrum Nienoord. Neem gerust je eigen vondst mee!

Deze middag is onderdeel van de Publieksdag Microscopie en geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Er zijn twee rondes; kies je tijd en meld je kind aan.



Zondag 9 november Een rondje door de Kropswolderbuitenpolder

12.00 uur – 14.30 uur Parkeerplaats Waesingeweg/Strandweg Kropswolde

In deze afwisselende wandeling rondom de Kropswolderbuitenpolder word je uitgedaagd om al je zintuigen aan te zetten. De tocht voert door een bos en een stukje over een dijk maar ook over het verharde fietspad. Bovendien bezoek je de vogelkijkhut.



Zondag 9 november Koninkspaarden op en rond Ennemaborg

13.00 uur – 15.30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Sinds 1982 loopt er een kudde Konikpaarden in en rond het Midwolderbos. In het Bezoekerscentrum Ennemaborg wordt gestart met een lezing over het wel en wee van deze groep dieren. Om ze in den lijve te aanschouwen wandelen we door het bos op zoek naar de kudde en kunnen we laten zien in welke vorm zij het landschap helpen beheren.

Zondag 16 november Ochtendlezing: De toekomst van natuur, landschap en erfgoed in Groningen

11.00 uur – 12.30 uur Bezoekerscentrum ReitdiepWolddijk 103, Groningen

Groningen biedt rust, ruimte en natuur van wereldklasse. Tegelijk staan we voor grote uitdagingen. Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, deelt zijn visie op natuur, landschap en erfgoed, gebaseerd op de gezamenlijke toekomstvisie De Kracht van het Noorden. Hij gaat graag in gesprek: Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van Groningen? Waar moet Het Groninger Landschap zich voor inzetten?



Zondag 16 november Wandeling naar de Punt van Reide

14.00 uur – 16.30 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Beleef de unieke historie en natuur van de Punt van Reide. Van bewoonde kwelder en oorlogsverleden tot vogelparadijs. Verken de polder Breebaart en het getijdengebied vol vogels en vissen. Bij laagwater tonen de slikplaten hun stille schoonheid. Stevige schoenen aan en genieten maar!

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap