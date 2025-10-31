Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met streektoalmeziek, Dieverdoatsie agenda, spreuk vd zoaterdag, verhoal oet Dideldom.nu en als gast: Pieter Hendrik Huttinga over verainen ploatselek belang Veelerveen.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, met deze keer als presentator Henk Guchelaar. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda en de krantenkoppen, besteedt Henk aandacht aan de museumnacht in Westerwolde, het jubileumboek ‘Zoo Emmen 90 jaar’ en duikt hij in de geschiedenis van 1 november.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
