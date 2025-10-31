Doktersdienst Groningen wordt DokNoord Huisartsenspoedpost

GRONINGEN, NOORD-DRENTHE – Vanaf 3 november 2025 verandert de naam: Doktersdienst Groningen gaat verder als DokNoord Huisartsenspoedpost.
Met deze stap maken ze zichtbaar wat al langer de praktijk is: samen met hun partners zorgen ze, dag en nacht, voor toekomstbestendige huisartsen(spoed)zorg in Groningen en Noord- Drenthe.
Wat betekent dit voor jou?
Behalve een nieuwe naam, hebben ze vanaf 3 november ook een nieuw telefoonnummer: 088 330 1 330.
Ook al hebben ze straks een nieuwe naam en een nieuw spoednummer, als je ’s avonds, ’s nachts of in het weekend met spoed een huisarts nodig hebt, zijn ze er voor je! Op de vertrouwde locaties, met dezelfde mensen, dezelfde deskundigheid en dezelfde inzet.
Kortom: een nieuwe naam en een nieuw nummer maar de vertrouwde zorg!
Waarom deze stap?
Samen met de partners in Groningen en Noord-Drenthe willen ze de huisartsen(spoed)zorg herkenbaar, sterk en toekomstbestendig maken. Onder één naam, DokNoord, bundelen ze kennis, ervaring en organisatiekracht om de zorg in de regio verder te versterken. Door deze bundeling ontstaat er meer eenheid, kortere lijnen en meer slagkracht, waardoor ze samen kunnen blijven bouwen aan goede, goed bereikbare zorg voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe
Zo wordt zichtbaar wat ze al jaren doen: samenwerken aan de beste zorg, dicht bij de patiënt.
Wie is DokNoord?
DokNoord is dé regionale organisatie voor huisartsenzorg in Groningen en Noord-Drenthe.
Ze verbinden, ondersteunen en ontzorgen huisartsen en huisartsen in opleiding, en behartigen hun belangen als coöperatie.
Binnen DokNoord werken drie organisaties intensief samen:
- De Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC) – ketenzorg, zorgvernieuwing en digitalisering
- Elann – nascholing en ondersteuning
- Doktersdienst Groningen (DDG) – huisartsenspoedzorg
De nieuwe website van Huisartsenspoedpost wordt binnenkort gelanceerd.
Tot die tijd vind je meer informatie nog op doktersdienstgroningen.nl.
Bron: Doktersdienst Groningen