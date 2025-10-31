Doktersdienst Groningen wordt DokNoord Huisartsenspoedpost

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 31 oktober 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ VEEL WOLKEN | MORGEN REGEN

Meestal is het vandaag bewolkt, maar het is droog en vooral vanmiddag komt de zon er ook eventjes bij. De temperatuur is vannacht gedaald tot 6 graden, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is 13 graden. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidoost, windkracht 2 tot 4.

Vannacht zijn er tijdelijk meer opklaringen maar morgen is het opnieuw bewolkt en in de loop van de ochtend en morgenmiddag zijn er perioden met regen te verwachten. De zuidenwind neemt wat toe en daardoor is het toch relatief acht met een maximum van 14 graden.

Morgenavond en zondagnacht zijn er dan weer meer opklaringen en dan is het zo goed als droog, maar zondagoverdag is het wisselvallig soms een mooie opklaring maar af en toe ook een regenbui. Minimum zondag rond 8 graden, maximum rond 12 graden.

Na het weekend is er een groot hogedrukgebied boven Duitsland en Zwitserland en dat geeft bij ons ook een aantal dagen overwegend droog meer met af en toe zon.