WESTERWOLDE – Door foutief stembiljet is een klein deel van de stemmen in Westerwolde ongeldig.
Volgens minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken laat weten dat er in totaal 260 stemmen ongeldig zijn verklaard in de gemeente Westerwolde en de Limburgse gemeente Stein.
De minister laat via X weten dat de fout woensdagmiddag werd ontdekt.
Het zou gaan om stembiljetten van een andere kieskring die in de betreffende gemeenten is bezorgd, dan waartoe de twee gemeenten behoren.
De leverancier van de biljetten zou die fout hebben gemaakt.
Hij zegt: “Door projectleiders van de verkiezingen is hier vervolgens nader naar gekeken.
Het beeld is dat er zich geen andere gevallen hebben voorgedaan dan de genoemde gevallen.
De uitslag van de verkiezingen staat pas vast, als deze is vastgesteld door de Kiesraad”.
Regel is dat incidenten en onregelmatigheden die geconstateerd zijn, worden opgenomen in de gemeentelijke processen-verbaal en aan de Kiesraad gerapporteerd.
De Kiesraad zal daarop ingaan bij de vaststelling van de uitslag.
Zoals gebruikelijk worden gemelde situaties altijd bekeken.
Dat gebeurt op vrijdag 7 november aanstaande. Tot die tijd moeten andere berichten gelezen worden als prognoses.
Westerwolde telde 20.993 kiesgerechtigden waarvan er 13.248 hun woensdag hun stem uitbrachten.