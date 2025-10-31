VALTHERMOND – Een avond vol muziek, verhalen en kerstgevoel in Valthermond
Op woensdag 10 december organiseren drie kerken uit de regio in de sfeervolle concertboerderij d’Rentmeester in Valthermond een bijzonder kerstconcert.
Een avond vol muziek, persoonlijke verhalen en de echte boodschap van kerst: hoop, liefde en licht in donkere dagen.
Twee internationaal gewaardeerde artiesten staan op het podium als het humoristische duo Saint Paul & Santa Claas.
Paul Colman is een Australische singer-songwriter en voormalig lid van de bekende Amerikaanse band Newsboys. Zijn muziek is een mix van pop, rock met een boodschap die raakt.
Claas P. Jambor komt uit Duitsland en woont nu in de VS, hij is naast singer-songwriter ook worshipleider in Kansas City.
Hij weet met zijn stem en teksten mensen te raken — eerlijk, hoopvol en vol gevoel.
Samen zorgen ze voor een avond die je niet snel vergeet. Een avond voor iedereen. Of je nu komt voor de muziek, de sfeer of de boodschap: je bent van harte welkom.
Laat je verrassen door muziek die verder gaat dan alleen klanken, muziek die iets in beweging zet.
Aanvang is 19.45 uur.
