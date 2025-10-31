Eerste Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe feestelijk geopend

GRONINGEN – Op vrijdag 31 oktober is aan het Harm Buiterplein 1 in Groningen het eerste Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe officieel geopend. Na de feestelijke opening vond een open huis plaats voor inwoners en werkgevers. Het Werkcentrum is dé centrale plek voor vragen over werk en scholing.
Hier bundelen gemeenten, UWV, VNO-NCW MKB Noord, FNV/CNV, SBB, DCTerra, Noorderpoort, Alfa-college en DNA Next hun krachten.
Michiel Manshanden: “Ik zocht een baan en wist niet goed waar te beginnen. De medewerkers van het Werkcentrum boden mij hulp om een oplossing te vinden. Met hen heb ik in kaart gebracht wat ik kan. Ik heb een omscholing gevolgd en diverse workshops, die mij hielpen in mijn zoektocht. Ik voelde me gehoord en gezien. “Dankzij de mensen van het Werkcentrum heb ik nu een baan die bij mij past.”
Wethouder en voorzitter van de arbeidsmarktregio Carine Bloemhoff: “Fantastisch dat we met het Werkcentrum Groningen Noord-Drenthe de dienstverlening van alle arbeidsmarktpartners samenbrengen. Door samen te werken maken we het voor inwoners en werkgevers zo eenvoudig mogelijk om toegang te krijgen tot kennis en ondersteuning. Of je nu op zoek bent naar een baan, een opleiding, of advies over het vinden en behouden van personeel – hier ben je aan het juiste adres.”
Alles over werk en scholing onder één dak
Het Werkcentrum is van maandag tot en met donderdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Je kunt zonder afspraak binnenlopen. We luisteren naar je vraag en helpen je direct, of verwijzen je door naar een van onze partners die gespecialiseerd zijn in werk, opleiding en ontwikkeling. Onze dienstverlening is gratis.
Dit is de eerste locatie in de arbeidsmarktregio Groningen Noord-Drenthe, volgend jaar volgen er meer. Je kunt je vraag ook via de website www.werkcentrumgroningennoorddrenthe.nl stellen.
Bron: Werk in Zicht