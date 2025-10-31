GemeenteBelangen Veendam: Focus op jongeren, betaalbaar wonen is de sleutel voor de toekomst van Veendam

VEENDAM – GemeenteBelangen Veendam benadrukt het belang van betaalbare woningen voor jongeren en jonge gezinnen in onze gemeente. Terwijl het raadsvoorstel voor de Regionaal afgestemde Woonzorgvisie vooral gericht is op ouderen en kwetsbare groepen, pleit GemeenteBelangen Veendam voor extra aandacht voor starters op de woningmarkt.
Raadslid Christel Knot: “Onze jongeren hebben een diploma, een baan en ambitie, maar vinden steeds moeilijker een betaalbare woning in Veendam. Zij zijn de vakmensen, onderwijzers, verpleegkundigen en ondernemers van morgen. Als we deze generatie geen perspectief bieden, verliest onze gemeente haar toekomst. Daarom moeten we betaalbare koop- en huurwoningen structureel verankeren in ons beleid en zorgen dat doorstroming voor senioren kansen creëert voor starters.”
De huidige woonvisie voorziet hierin. De ontwikkeling van 28 betaalbare koopwoningen aan de Golfkop is daar een mooi voorbeeld van. Dit project geeft starters en jonge gezinnen een reële kans op een eigen woning en laat zien dat betaalbaar wonen in Veendam mogelijk is.
GemeenteBelangen Veendam roept op om dergelijke projecten uit te breiden en te versnellen, zodat jongeren in Veendam en in de regio kunnen blijven wonen en bouwen aan hun toekomst.
De partij benadrukt dat een gezonde woningmarkt voor iedereen belangrijk is: aandacht voor kwetsbare groepen én voor jongeren die nu vastlopen. Daarbij is het belangrijk dat de landelijke randvoorwaarden op orde zijn, zoals voldoende financiële ondersteuning (ondersteuning starters), investeringsruimte voor corporaties en het oplossen van knelpunten rond netcapaciteit en stikstof. Het Rijk laat het echt afweten wat dat betreft.
Bron: Christel Knot, raadslid GemeenteBelangen Veendam